¡Millonaria de nacimiento! ¿De donde proviene la fortuna de Kate Middleton?

Muchos podrían pensar que las personas que se acercan a la realeza, quieren su fortuna y estatus, es por eso que cada vez que es anunciado un compromiso real, siempre se especula que son personas que se acercan por interés. Sucedió recientemente con Meghan Markle y en su momento también con Kate Middleton. Pero si la percepción de estos matrimonios es que son por interés, pues en el caso de Middleton, es totalmente erróneo.

The pair actually go way back https://t.co/YSGW5vF2x8

— Yahoo Style UK (@YahooStyleUK) September 24, 2018