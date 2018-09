¡Hermosa! Michelle Salas brilló en la pasarela de Dolce & Gabbana y opacó a Lady Kitty Spencer

View this post on Instagram

Good Morning! About to walk my fourth @dolcegabbana show. Still feels like a dream ✨ So happy to represent my country 🇲🇽 in this amazing and always unique event. Thank you for being so incredible to me @stefanogabbana @domenicodolce.oficial ❤️ love you ! . Buenos días! A unos minutos de caminar mi cuarto desfile de @dolcegabbana y estoy ansiosa como la primera vez ✨ Feliz de representar a mi país en un evento tan único como este. Gracias infinitas @stefanogabbana @domenicodolce.oficial ! ❤️ Deséenme suerte y arriba México 🇲🇽!!!