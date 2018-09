María Jimena Pereyra se refiere al inminente reencuentro con Carola Soto en "Rojo"

Han pasado cinco años desde la última vez que María Jimena Pereyra y Carola Soto se hablaron, debido a fuertes rencillas entre ambas. Sin embargo, todo podría cambiar con la nueva temporada de "Rojo", en donde volverán a verse las caras a partir de este lunes.

Es que para el segundo ciclo del programa, las cantantes fueron invitadas a participar como jurado y coach respectivamente, por lo que tendrán que compartir estudio a diario.

Lo que no se sabe, es si la relación mejorará o seguirá con el clima de tensión que han tenido hasta ahora. Algo que se hizo evidente el pasado 7 de junio, cuando la argentina abandonó el set en medio de una presentación de Carola Soto.

Y pese a que su llegada no ha estado exenta de comentarios, María Jimena Pereyra quiso dejar en claro su postura y reveló a Las Últimas Noticias que "(en TVN) tuvieron la gentileza de preguntarme si me incomodaba su presencia, pero dije que no".

De hecho, señaló que "no hay que tener rencores, hemos tenido nuestras diferencias, pero son cosas que se solucionan".

Y es que todo el problema se habría originado por unos dichos de Carola sobre la pareja de la argentina que la habrían molestado. "Sí, por eso y porque después nunca tuvimos la oportunidad de juntarnos", dijo.

"Hemos tenido vidas bien diferentes, pero ahora la vida nos pone otra vez en el mismo proyecto, así es que vamos a compartir", afirmó.

