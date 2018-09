Geraldine Bazán pone en su lugar a Irina Baeva de la manera más elegante

Hace algunos días se dio a conocer un video en el que aparecían Gabriel Soto e Irina Baeva paseando por Los Ángeles de manera romántica, el cual confirmó la relación que ambos intentaron mantener en secreto durante meses a pesar de las especulaciones. Esta noticia surgió tras la polémica separación de Gabriel de la madre de sus dos hijas, la actriz Geraldine Bazán.

Ante las declaraciones de Soto sobre su nueva relación con la modelo de 25 años, Geraldine comentó que la noticia no la tomaba por sorpresa y reiteró el respeto que tiene hacia el padre de sus hijas, sin embargo a través de su cuenta de Twitter aclaró que la nueva pareja de su ex esposo no convivirá con sus hijas.

Lo que dije fue… En el momento en que el padre de mis hijas tenga como pareja a una buena mujer,inteligente y decente será el momento en el que conviva con mis hijas,NO es el caso aún. — Geraldine Bazan (@GeraldineBazanO) September 24, 2018

Su mensaje fue aplaudido por sus seguidores, quienes le dieron la razón y resaltaron que quien tiene el derecho de decidir lo mejor para sus hijas es ella.

Geraldine Bazán

Geraldine y Gabriel iniciaron los trámites de divorcio en noviembre del 2017 en medio de rumores de infidelidades por parte de Soto, quien incluso se dijo que podría ser el verdadero padre del hijo de Marjorie de Sousa, rumor que fue rápidamente desmentido por la actriz.

