La compleja enfermedad que complica a Daniela Nicolás: "Me genera mucho dolor"

Resulta muy común verla sonriendo, pero la verdad es que Daniela Nicolás no lo está pasando nada bien.

¿La razón? Una enfermedad autoinmune que la ha obligado a aprovechar cada momento al máximo y que dio a conocer en Instagram.

"Siempre me preguntan por qué siempre estoy tan feliz y les voy a compartir algo", comenzó diciendo la publicación.

"Hace algunos años me dijeron que tenía una enfermedad autoimmune activa en mi cuerpo, que me genera mucho dolor, manchas en la piel, inflamación en las articulaciones, y a veces poca movilidad de algunas extremidades", explicó.

Por eso, "me dije, tengo dos opciones, o me tiro para abajo, o empiezo a vivir la vida al máximo mientras mi cuerpo me lo permita. Y sin pensarlo opté por la segunda", confesó.

"Desde ese minuto empecé a hacer todo lo que me gustaba, trabajar en lo que me apasiona, rodearme de personas que me quieren y quiero. Levantarme siempre con ganas de hacer algo, viajar, compartir a concho con mi familia, preocuparme de las cosas chiquititas, disfrutar!!!!", dijo Daniela Nicolás.

Eso sí, confesó que hay días en que colapsa producto del dolor, pero lo asume como parte del proceso. "Puede que la enfermedad pare en un minuto, como puede que no, por lo que no me voy a quedar en mi casa esperando que la vida pase y arrepintiéndome por todo lo que no dije e hice", admitió.

Una realidad que compartió para motivar a sus seguidores para disfrutar la vida al máximo. "No se necesitan excusas, sino ganas. Y si hubiera pensado eso desde siempre, sería igual de feliz, pero desde mucho antes", finalizó.

Pero su testimonio no dejó indiferente a nadie y recibió varios mensajes de apoyo.

