Así fue como mantuvieron en secreto el embarazo de Kylie Jenner en 'Keeping up with the Kardashians'

Uno de los secretos mejores guardados de este año, fue el embarazo sorpresa de Kylie Jenner, una especie de mito urbano que mantuvo en secreto su maternidad, hasta el día dell Superbowl, robándole la atención al evento por completo. Seis meses después, finalmente las Kardashians hablan sobre como lograron ocultar el embarazo y posterior nacimiento de Stormi.

Fue en el episodio más reciente de 'Keeping Up With The Kardashians' que salió al aire este domingo 23 de septiembre, que la familia discutió por primera vez cómo lograr mantener el embarazo en secreto, una de sus estrategias más exitosas y controversiales hasta ahora, est fue lo que dijo Kourtney al respecto:

"Kylie está a punto de tener a su bebé y es una locura que realmente no haya sido confirmado. Así que no quiero ser la que de la primicia, ni que me culpen por que alguien descubra el secreto"

De inmediato, Kim Kardashian respondió añadiendo:

"¿Puedes creer que Kylie salió del hospital sin ningún tipo de informe médico? Ahora si Caitlyn no podrá decir que tenemos bocas grandes y filtramos todo. ¡Lo mantuvimos en secreto!"

Ante todo esto, la matriarca del clan, Kris Jenner reveló:

"Esto fue mucha ansiedad para mí. La gente decía: 'Vamos a publicar, vamos a anunciar', y yo respondía: '¡No!', Pero ella lo hizo a la perfección y fue una experiencia muy positiva para ella"