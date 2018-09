Así fue la caída de Jennifer López en plena presentación que la dejó literalmente ¡On the floor!

La destreza que tiene JLo para el baile no tiene discusión alguna, pero este sábado una pequeña distracción hizo que se tomara muy en serio la letra de su tema, 'On The Floor', y acabara literalmente tendida sobre el escenario.

Y es que, la cantante pop de raíces boricuas, Jennifer Lopez protagonizó el sábado una hilarante caída mientras realizaba una presentación en Las Vegas.

This is how you handle a fall like a pro @JLo pic.twitter.com/t7jCuFSd15 — Chris 💵 (@jlogreeknews) September 23, 2018

Bajo las luces de la tarima, en pleno coro del cadencioso tema, y con la efervescencia del público, la sensual cantante comenzó a danzar y a moverse por el escenario para saludar estrechando la mano de sus fans, sin imaginar lo que le esperaba.

En el recorrido, la también actriz se resbaló, precipitándose al suelo. Sin embargo, un seguidor le dio la mano, lo que le permitió a Jenny levantarse para seguir con su presentación como si nada hubiese pasado.

Después del incomodo incidente, la intérprete de 'El Anillo', posó en compañía de otras famosas, como Jessica Alba, Becky G, Sofía Vergara, haciendo que estallaran las redes sociales.

