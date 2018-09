¡Poder latino! Jennifer Lopez y Sofia Vergara juntas en una foto

Cuando pensamos en las divas latinas en inevitable pensar en nombres como los de Jennifer Lopez o el de Sofía Vergara, y fueron precisamente ellas quienes posaron juntas en el show de residencia de Lopez titulado "All I Have" que se celebra e fechas selectas en Las Vegas. La interprete de 'El Anillo' recibió a un grupo de celebridades, incluyendo a su novio Alex Rodríguez, y con él Jessica Alba, Sofía Vergara, Dua Lipa, Selena Gomez, Becky G y hasta la eterna 'Buffy, la cazavampiros', Sarah Michelle Gellar.

Dua lipa with Jennifer Lopez, Jessica Alba, Becky G and Sofia Vergara backstage at the Zappos Theater @ Las Vegas 📸 Just Jared pic.twitter.com/12fNU5Sy5D

El punto de encuentro fue precisamente en la noche del sábado 22 de septiembre, en el Planet Hollywood de Las Vegas. La invitación era que todos pudieran compartir con Jennifer, reír, tomarse fotos, brindar y celebrar con ella lo que sería el cierre de una etapa muy importante en su carrera. En números, se trataba de su penúltimo fin de semana de residencia, justo antes del fin de semana de despedida que ya se encuentra agotado.

Selena fucking hung out with Jessica Alba, Dua Lipa, Sofia Vergara (my queen), Jennifer Lopez (other queen) AND Becky G. This is iconic pic.twitter.com/EE45Ilw578

