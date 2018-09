¡Jorge Drexler celebró su cumpleaños bailando al ritmo de 'Bomba' en Puerto Rico!

View this post on Instagram

Info gira: Hace justo un año, el 22 de Septiembre de 2017 veía la luz “Salvavidas de Hielo”. Ha sido un año maravilloso y muy intenso de presentaciones, entrevistas, viajes, conciertos y más viajes que nos ha llevado a recorrer más de 85 ciudades en 17 países. Para celebrarlo no imaginamos nada mejor que presentarlo en directo, y que mejor lugar que aquí, en el Centro de Bellas Artes de San Juan, Puerto Rico con todas las localidades agotadas! Larga vida a “Salvavidas de Hielo”!! Foto: @edgo787 Portada: @nuriariaza