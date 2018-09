Así fue el baby shower de la modelo y ex chica reality ecuatoriana Belén Intriago

View this post on Instagram

Has que hoy sucedan cosas increíbles 🤗…. así como de increíble que fue mi torta y cupcakes en mi baby shower !!! Gracias 😊 🎈❣️🎈 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________torta y cupcake:🎂🍬🍭 @bocaditospastryshop @bocaditospastryshop