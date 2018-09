Roberto Palazuelos apoya la "preferencia" de Luis Miguel por las mujeres más jóvenes (y es de pésimo gusto)

Roberto Palazuelos siempre ha dado de qué hablar por sus polémicas actitudes y comentarios. Hace unos meses, declaró una guerra de comentarios en contra de Luis Miguel por la forma en la que fue representado en la serie, además de que salió a "desmentir" ciertos aspectos de la historia. Ahora, el empresario y actor decidió salir en defensa de este.

Y es que el intérprete está saliendo con Mollie Gould, modelo y bailarina de 19 años con quien fue visto el pasado fin de semana en Las Vegas. El 'Diamante Negro' dijo que a pesar de la significativa diferencia de edades, no hay nada de malo en su relación e incluso confesó que él seguirá los pasos de su amigo.

“Ellas te inyectan energía y a ellas les encanta estar con hombres más grandes porque les enseñas, los hombres más grandes somos más caballerosos, somos más interesantes, somos mejores al hacer el amor, tenemos más dinero, entonces son muchos factores que pueden hacer que funcione bien”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

Lo cierto es que, la "justificación" de Palazuelos ante el gusto de Luis Miguel por las mujeres más jóvenes que él, resulta de mal gusto ya que no sólo pone a la mujer como un objeto sino que pone al hombre como el todopoderoso que lleva las riendas de la relación.

El machismo del actor es evidente, pues propone que la mujer más joven debe ver a su pareja como alguien superior, pero lo disfraza con una descripción romantizada del hombre ideal que "sabe del arte de hacer el amor".

Palazuelos también declaró: “Cuando yo llegue a formalizar, mínimo le quiero llevar unos 20 o 25 años a la mujer con la que formalice. Ellas están como esponjas absorbiendo todo lo que tú traes, ellas te inyectan esa energía que tú ya perdiste, pero tú les das toda esa sabiduría”.

El empresario, es el claro ejemplo de un hombre que busca reafirmar su masculinidad mediante la certeza de tener el control y mayor conocimiento que la mujer. Es la idea que los hombres no deben mostrar debilidad, ni sentimientos, ni manifestar dolor, inseguridad o deseo de ser protegido.

Asimismo, señaló que para que una relación de este tipo pueda prosperar en su vida, la mujer debe cumplir con una condición. “Quiero una niña, si no se embaraza con quien esté saliendo no me voy a vivir con ella, ¿para qué?”.

Por supuesto, usuarios de internet reaccionaron ante esto, afirmando que el actor era un macho prepotente y que sólo demuestra su propia inseguridad.

"Eso les da seguridad no a ellas sino a ellos que son inseguros, se sienten muy machos e importantes ante alguien que no conoce, que aún no sabe lo que quiere",

"es un pobre egocéntrico vacío de todos lados … pobrecito.. dime de qué presumes y te dire de que careces …!!",

"qué horror que te condicionen que por un hijo te vas a vivir con ella… jajaja que bueno que busca inexpertas”

