¿Problemas? Justin y Hailey no se ponen de acuerdo con la seguridad de su fortuna antes del matrimonio

Justin Bieber y Hailey Baldwin preparan un acuerdo prenupcial antes del matrimonio.

Justin y Hailey tomarán votos prometiendo amarse hasta la muerte, pero él está cerrando sus apuestas con un acuerdo prenupcial, así lo informó el portal TMZ.

Las fuentes con conocimiento directo nos dicen que Bieber y Hailey han abogado por la negociación que es tan importante como incómoda.

Hay informes de que Justin no está pidiendo un acuerdo prenupcial porque él y Hailey son tan religiosos que toman el voto de "hasta que la muerte nos separe", literalmente, eso no es cierto. A Justin le han aconsejado que sería una locura no tener un acuerdo prenupcial, y él está de acuerdo.

Fuentes afirmaron que el acuerdo prenupcial está a punto de ser negociado y que la pareja no se casará hasta que se firme.

Según se difundió en todos los medios la semana pasada, Justin y Hailey obtuvieron una licencia de matrimonio la semana pasada, pero no se casaron.

Los informes de patrimonio neto casi siempre son muy inexactos, pero la suposición aproximada es que Justin tiene aproximadamente 250 millones de dólares. Según los informes, Hailey vale un par de millones.

Acorde a las leyes, el dinero que aportan al matrimonio es suyo y, a menos que mezclen sus fondos hasta el punto en que nadie pueda descubrir quién tiene qué, se mantendrá como una propiedad separada durante todo el matrimonio.

