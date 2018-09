5 series de Netflix llenas de aventura y acción para ver el fin de semana

Este fin de semana es ideal para que lo pases en el sofá junto a tu pareja y amigos viendo estas 5 excelentes series que te ofrece Netflix:

Altered Carbon: Un misterio de asesinato de ciencia ficción, "Altered Carbon" tiene lugar en un futuro lejano, donde la conciencia se puede descargar y las personas pueden cambiar de cuerpo para vivir para siempre, si pueden pagarlo. Lleno de acción y revuelto, "Altered Carbon" es un gran misterio de 10 episodios en el que trabajar durante tus días libres.

Perdidos en el espacio: Netflix le dio otra vida el programa de televisión de ciencia ficción de 1960 creando una versión más moderna de la familia Robinson que se siente castigada, mientras todavía rinde homenaje a la versión original. Parker Posey también destaca como la babosa Dra. Smith en la primera temporada de 10 episodios.

Dark: Es fácil perderse en el misterio de "Dark", que se centra en un pequeño pueblo alemán donde los niños siguen desapareciendo. En poco tiempo, se hace evidente que hay fantasmas de ciencia ficción en marcha, ya que los eventos comienzan a reflejar similares hechos que sucedieron hace 33 años. Con la primera temporada disponible, "Dark" te mantendrá pegado a tu asiento.

Crazy Head: La comedia de terror británica "Crazy Head" trata sobre dos mujeres que pueden ver demonios. Al principio, piensan que están locos, pero luego se dan cuenta de que los demonios son reales. Más de seis episodios, Amy y Raquel luchan contra las fuerzas del mal, lo que la convierte en una experiencia divertida que es fácil de dejar sin sentido.

The Punisher: La última de las series de Marvel Netflix sigue a un ex marino que derrota a criminales y se encuentra inconscientemente en el centro de una conspiración. "The Punisher" podría ser lo mejor de la serie Marvel hasta ahora, equilibrando al Punisher derribando a los malos y lidiando con sus propios demonios personales.

