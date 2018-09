Kaley Cuoco solo pide una sola cosa para la última temporada de Big Bang Theory ¡Morirás de risa!

La temporada 12 de The Big Bang Theory será la última y Kaley Cuoco tiene una solicitud para el final de la serie, y es comprensible.

"Me gustaría que el ascensor se arregle", dijo en The Late Late Show con James Corden el miércoles. "Solicitud simple, ¿verdad?"

El ascensor en el edificio en el que viven varios de los personajes de Big Bang Theory se ha roto desde el estreno de la serie. Un flashback en un episodio de la temporada 3 reveló lo que sucedió. Leonard (Johnny Galecki) probó una fórmula para combustible de cohete, pero no se ajustó correctamente para una versión modelo. Antes de que pudiera explotar en su apartamento, Sheldon (Jim Parsons) puso el contenedor en el ascensor y cerró la puerta. El ascensor nunca fue arreglado.

"¿Tú eres el motivo por el que tengo que subir y bajar tres tramos de escaleras todos los días?" Penny (Cuoco) le preguntó a Leonard cuándo se lo contó.

"Las escaleras se han vuelto cada vez más extenuantes a medida que avanzan nuestras temporadas", le dijo Cuoco a Corden. “Ahora es la temporada 12, todos somos un poco mayores, es un poco más difícil subir esos pasos, así que me gustaría que el ascensor funcione ".

La actriz también habló sobre la decisión de finalizar la serie con la temporada 12. "Definitivamente fue difícil. No había un ojo seco en la habitación. Una gran cantidad de sollozos histéricos ", dijo. "No hubiera importado cuando terminó, todos hubiéramos estado completamente devastados. Ha sido un largo recorrido y estamos muy agradecidos. Es hora de pasar a otras cosas, que son tan desgarradoras, pero hubiera sido desgarrador no importa cuándo".

Te recomendamos en video