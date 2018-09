Esta es la cruda escena que explica por qué Leonardo odia a su madre en 'Verdades Ocultas'

Leonardo ha sabido demostrar en 'Verdades Ocultas' que es un villano de tomo y lomo: en una de sus últimas fechorías, el personaje tiene amarrada a su propia madre, Gabriela, en Barcelona, desde donde planea su venganza contra su hermano Ricardo y Amelia (Agustina).

Gabriela, poco a poco, ha sido dopada mientras está retenida por su hijo, pero ¿Qué explica tanta maldad contra ella?

En una cruda escena, un desquiciado Leonardo le explicó con sus propias palabras el por qué la trata con tanto odio: "Lo que quiero es que usted reflexione cómo ha sido como madre, de los errores que ha cometido, de los castigos que usted empezó a hacer desde que yo era niño hasta ahora".

"Mamá, ¿usted se acuerda de las humillaciones que me hacía cada vez que yo llegaba del colegio y a mí me iba mal? ¿se acuerda cuando usted me encerraba en esa bodega, usted me amarraba para que yo no saliera de la casa?, igual como usted está ahora", agregó.

Gabriela intentó defenderse, explicándole a Leonardo que él no era un niño fácil y que debía ser corregido. Él se tomó de esas palabras y aseguró que la estaba corrigiendo de vuelta. Luego de eso, le dio de beber a su mamá un jugo que contenía un ansiolítico, que él dijo que también le daban cuando niño.

Los televidentes, por su parte, están expectantes ante la sed de venganza de Leonardo, a quien ven completamente fuera de control.

Leonardo me encanta que sea tan desquiciado…. pero apurate en ejecutar la venganza …😉 #VerdadesOcultas — Scarlet (@Scarlet1982) September 14, 2018

#VerdadesOcultas Leonardo llegando a niveles insospechados de maldad y avaricia😨

*Pasando al nivel de Armando Quiroga😱😱😱😱😱@VerdadesMega pic.twitter.com/NnxLDGDlT2 — Marita Dandelion🌻🍃🍃🍃 (@Ma_Dandelion) September 14, 2018

Leonardo ,me pregunto que le hará a Gabriela ,acaso la mandará al patio silencioso o al revés y Gabriela lo hará con él???? Dudas existenciales 😀 #VerdadesOcultas — Yoconda Rodríguez. (@Yoconda_R) September 14, 2018

