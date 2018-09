Tommy Torres lanza video del tema "mi Borinquen bella" en honor a Puerto Rico

View this post on Instagram

Pensando en mi Puerto Rico. En su belleza rasguñada, en su espíritu adolorido, en su corazón que palpita con aún más fuerza. En este año conocimos quiénes eran nuestros verdaderos hermanos y quienes nos ven como ciudadanos desechables. Conocimos la fuerza de la naturaleza, nuestra fragilidad y nuestra resiliencia. Pensando en los 3,000 que perdimos y que no olvidaremos. Pensando en ti, mi Borinquen bella. #prstrong #hurricanemaria #1yearanniversary #puertorico