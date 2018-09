El increíble parecido entre Mauricio Ochmann y su hija Lorenza

Mauricio Ochmann sin duda disfruta de la paternidad a tope junto a Aislinn Derbez y su hija Kailani. Pero mientras que la nueva bebé se ha convertido en toda una celebridad de las redes sociales por la forma en la que convive con sus famosos padres, Mauricio tomó experiencia de una primer hija: Lorenza, con quien mantiene una unión muy fuerte.

A pesar de que Lorenza se encuentra en plena adolescencia, no pierde la oportunidad de pasar el tiempo junto a su papá, ya sea en una caminata por los valles de California o en casa para jugar con Kai.

Recientemente el actor compartió una fotografía con Lorenza, provocando halagos por parte de sus seguidores, pues consideran que ambos son idénticos.

"Igualita a usted señor guapo!!","Igualitos. A caso son gemelos? 😱", "Tu hija es idéntica a ti!!!" y "Mismos ojos, mirada y nariz 😱😬", fueron algunos de los comentarios que destacaron.

Ser papá es para Mauricio Ochmann toda una aventura, no importa a dónde vaya o qué haga, siempre mantiene felices a sus dos hijas.

Aunque las dos son de madres diferentes, Mauricio siempre ha procurado que tengan una relación cercana e incluso ha logrado que Lorenza y Aislinn mantengan una relación cercana.

Mauricio se casó por primera vez en el 2003 con la arquitecta María José del Valle Prieto. Un año más tarde concibieron a su única hija, Lorenza. Sin embargo, terminaron divorciándose en el 2008.

La joven, de 14 años de edad, radica en Los Ángeles, California

"Me encanta estar en contacto con mi hija y que tengamos una relación abierta, de confianza; me gusta darle su lugar. Es muy importante que sienta que tiene un padre, no nada más un amigo. Como su papá, tengo que darle un buena lección de vida y enseñarle los límites. Lo que más me asusta es no llegar a ser un gran ejemplo para @lorenzao16. Sé que la voy a regar en algún momento ¡pero ojalá sea lo menos posible!"