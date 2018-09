Nunca imaginaste que estos famosos fueron pareja

No es raro enterarse de una nueva pareja que inicia en Hollywood o que termina. Las celebridades como cualquier mortal tienen un pasado de citas del que no se sienten orgullosos.

El ritmo vertiginoso de las relaciones de las celebridades seguro te ha hecho olvidar estas parejas que una vez fueron protagonistas de extraños amores.

1. Mila Kunis y Macaulay Culkin

Quizás no te enteraste que estos dos personajes fueron pareja durante ocho años. La esposa de Ashton Kutcher tuvo una relación con el protagonista de `Mi pobre angelito´ desde 2002 hasta 2011.

Mila tenía 19 años cuando salía con Macaulay de 22. Esta es quizás una de las parejas más raras de Hollywood.

2. Tom Cruise y Cher

Otra rara combinación hollywoodense. Estas dos mega estrellas fueron pareja en los 80, con 16 años de diferencia entre ambos.

Recientemente, Cher confirmó en una entrevista que Tom estaba en el top 5 de sus mejores amantes.

3. Ryan Gosling y Sandra Bullock

Esta pareja de guapos con casi dos décadas de diferencia de edad inició su relación en 2002, dos años antes de que Ryan se casara con Eva Mendez y Sandra con Bryan Randall en 2015.

4. Jennifer Aniston y Paul Rudd

Aunque es dificil imaginar al novio de Phoebe junto a Rachel, esta pareja realmente existió fuera de la pantalla. Ambos salieron mientras grababan `The object of my affection´ en 1998.

