Mamá de Demi Lovato lucra con la terrible etapa que vive su hija con canal de televisión

Cuando la noticia sobre la sobredosis de Demi Lovato explotó en el mundo del entretenimiento, siempre hubieron muchos detalles que no quedarían del todo claros. Los medios empezaron a tomar a Demi como el foco de opinión que generaba tráfico y cada uno buscaba el lado más morboso de la historia, pues era el momento de aprovechar la viralidad de ese doloroso episodio de la joven interprete. Muy pocos medios respetaron la privacidad un momento tan duro y todo indicaba a que era la misma familia que prefería permanecer hermética.

Todo cambiaría drásticamente esta semana cuando Dianna de la Garza, madre de Demi, decidió venderle al canal Newsmax TV los detalles del momento en el que ella se enteró que su hija acaba de ser encontrada con una sobredosis, esto fue lo que dijo:

"Todavía es una cosa realmente difícil de hablar. Literalmente empiezo a temblar un poco cuando empiezo a recordar lo que sucedió ese día. El asistente de Demi me llamó y me dijo que Demi tuvo una sobredosis. Entonces, estaba en shock. No sabía qué decir. Fue algo que nunca esperé oír, como padre, sobre ninguno de mis hijos. Él se detuvo por un segundo y me dijo está consciente, pero no está hablando. Llegamos tan rápido como pudimos"