Kylie Jenner admitió que esta actividad cotidiana “cambió su vida”

Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian, ha vuelto a revolucionar las redes sociales pero esta vez no tiene que ver con una sensual fotografía o alguna pelea con una celebridad, sino una revelación algo curiosa: probó por primera vez el cereal con leche.

Jenner, quien amasa una fortuna propia de casi un billón de dólares, tuiteo una simple frase “anoche comí por primera vez mi cereal con leche. Cambio mi vida”, esto provocó que sus millones de seguidores comentaran acerca de esta práctica, una de las cosas más comunes del día a día de millones de personas.

last night i had cereal with milk for the first time. life changing.

— Kylie Jenner (@KylieJenner) September 19, 2018