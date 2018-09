Justin Bieber está repitiendo los mismos regalos que le dio a Selena Gomez

Justin Bieber tiene una de las carreras más polémicas en el entretenimiento. Primero fue la relación interminable que mantuvo con la famosa cantante Selena Gomez.

Ellos terminaban y regresaban continuamente emocionando a sus fans con dicha relación. Sin embargo, a inicios de este año terminó definitivamente su relación con Selena.

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber)

Meses después se comprometió con Hailey Baldwin afirmando que ella era el amor de su vida. La pareja mantiene una relación fuerte y que no han temido ocultar.

De hecho, aparecen siempre juntos, se presumen en redes sociales y parece que tienen la relación perfecta. Los fans no están muy contentos con su compromiso. Por ello, no dudan en compararlo todo el tiempo con el de Gomez.

A post shared by Jelena (@jelenators17)

De esa manera han descubierto que el cantante repite los mismos gestos románticos. Desde la forma de expresar físicamente su amor hasta las serenatas que ha mandado.

Una comparación se hizo viral por las similitudes. Se encuentra Justin cargando románticamente a Selena y en seguida vemos la misma pose pero con Hailey. ¿Coincidencia?

which couple do you prefer? #RT Justin and Hailey #FAV Justin and Selena pic.twitter.com/4dWxn5uRqE

Recientemente subieron un video donde Justin Bieber le canta con guitarra en la mano "Cold Water" a Baldwin. Frente al Palacio de Buckingham y un gran círculo de espectadores. Ella se cubre la cara emocionada y conmovida por el gesto de su prometido.

"that girl right there is the love of my life" 💛💛 pic.twitter.com/4KSZ3QFZxl

— charlène🥀 (@drewftpurposee) 19 de septiembre de 2018