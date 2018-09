Julio César Rodríguez revela las fuertes amenazas que recibió contra su hija

Un intenso debate fue el que se abrió este jueves entre los panelistas de "La Mañana" de CHV, en torno a las amenazas que reciben algunos famosos. Un caso que tocó de cerca a Julio César Rodríguez, quien contó su propia experiencia.

Según el animador, un desconocido lanzó duras amenazas en Twitter en contra de su hija Julieta, a quien tuvo producto de su relación con Claudia Arnello.

"Una vez me escribió alguien contra mi hija en la radio y yo le escribí de vuelta", dijo.

"Yo nunca contesto y le puse: ‘Con mi hija no, con mis hijos no compadre y si tienes algún problema lo arreglamos al tiro. 'Lo arreglamos al tiro', me dijo", añadió.

Pero luego, le comentó al sujeto que él salía de su trabajo a las seis de la tarde "para saldar las cuentas", a lo que el hombre le respondió que iba a estar a dicha hora.

Sin embargo, dijo Julio César Rodríguez, "yo salí y no llegó, lo esperé hasta las 18:20, estaba tan…". Una sensación que de seguro compartió con Eduardo Fuentes, el periodista que inspiró la conversación.

El animador de televisión fue la víctima más reciente de este tipo de amedrentamientos, luego que un desconocido le escribiera un mensaje en Twitter aludiendo a la integridad de su hija.

"Así que eres progre, recuerda que tienes una hija y esto es sin llorar…", decía el mensaje que respondió citando la cuenta de la PDI en la red social.

