Galilea Montijo responde a la denuncia de homofobia de Maca Carriedo

La conductora de "Hoy", Maca Carriedo recientemente denunció a través de redes sociales que había sido víctima de comentarios homofóbicos dentro del programa matutino, en su cuenta de Twitter Maca explicó como habían sucedido los hechos en un video.

Nueva Mujer Vestidos con botas vaqueras, la tendencia que reinará esta temporada Los vestidos con botas vaqueras serán tu combinación preferida para brillar en todos los eventos durante esta temporada. Aprende como llevarla.

“Una compañera de trabajo me dijo que era desagradable que le coqueteara a un hombre porque parecían dos ‘güeyes’ coqueteándose. Por primera vez, enfrenté la homofobia en mi trabajo, me quedé congelada, me dejé muda"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mia Yzabelle Baragui (@miabaragui) el 16 Ene, 2018 a las 6:23 PST

Aclaró que aunque se sorprendió por el comentario recibido ella siempre se ha aceptado tal y como es, pero le entristeció el hecho de que otras personas tuvieran que lidiar con maltratos en sus lugares de trabajo y no pudieran hacer nada al respecto.

sentí ganas de llorar, no me quiero imaginar lo que puede sentir una persona que en realidad su entorno no la acepta y que ella misma tienen vergüenza de sentir lo que siente."

Ante estas declaraciones, Galilea Montijo le dedicó un mensaje a través de su Twitter en el que escribió:

"Eso Maca, ¿Queremos un mundo mejor? . Y a ti te adoramos"

Con el video publicado, Maca espera ayudar a combatir la homofobia que viven los miembros de la comunidad LGBTTTIQ en su vida diaria.

Te recomendamos en video.