Fotógrafo chileno se encontró con Kendall Jenner y logró que posara para él

¿Se imaginan encontrarse con la modelo del momento? Eso fue justamente lo que le sucedió al fotógrafo Patricio Roldán este miércoles cuando se topó con Kendall Jenner en el backstage de un show.

Todo ocurrió en el detrás de escenas del desfile de Alberta Ferreti en el Milan Fashion Week, lugar hasta donde llegó el favorito de Kel Calderón por invitación de MAC Cosmetics.

En ese momento, Roldán vio que la modelo que había desfilado para la firma fue a comer sola y sin su guardaespaldas.

Según contó a Las Últimas Noticias, "me acerqué y le pedí que posara para mí. ¡Era mi única oportunidad!". Y no es para menos, pues Jenner es una de las modelos más cotizadas del momento junto a figuras como Gigi y Bella Hadid.

De hecho, el fotógrafo había intentado fotografiarla en otra oportunidad, pero sin éxito. "Me había acercado en otras oportunidades, pero su guardaespaldas me había dicho que no", comentó.

Por eso, el momento fue todo un logro para Patricio Roldán, quien consolidó su extenso portafolio con una estrella. Y al parecer a Kendall Jenner le gustó el resultado de las fotos.

"Primero me preguntó para qué eran las fotos. Le dije que estaba en el desfile para MAC Cosmetics e inmediatamente me dijo que sí".

"Se las mostré, le gustaron y eso fue todo. ¡Muy bonito!", dijo emocionado.

Y como era de esperar, publicó una de las imágenes en su cuenta de Instagram, en donde ya acumula 6 mil 500 me gusta.

"Cuando te pillas casualmente a @kendalljenner y le pides que pose para ti 🔥 empezando Milan Fashion Week con el pie derecho en el backstage de @albertaferretti junto a mi @k3lcalderon y @maccosmetics#xROLDAN #BACKSTAGE", escribió.

