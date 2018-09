Con esta fotografía Kim Kardashian demuestra lo mucho que ha cambiado gracias a las cirugías

No es un secreto que las hermanas Kardashian han visitado muchas veces el quirófano para mejorar su apariencia. Una foto de Kim en su juventud demuestra lo mucho que ha cambiado.

El Instagram no perdona y muchos a esta hora se preguntan cuántas son las cirugías a las que se ha sometido la famosa Kim Kardashian para lucir como lo hace actualmente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 20 Sep, 2018 a las 7:30 PDT

Una publicación de la protagonista de Keeping up with the Kardashians ha desatado un intenso debate en las redes sociales.

A sus 37 años y convertida en madre de tres, se dice que Kim Kardashian se ha sometido a más de 12 operaciones sin contar los tratamientos estéticos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 14 Sep, 2018 a las 12:21 PDT

Varios reportes indican que Kim ha gastado alrededor de 30 mil dólares para lograr su envidiada apariencia. A esta suma se deben agregar los costosos tratamientos de botox y vitaminas.

Entre los procedimientos a los que se ha sometido la famosa esposa de Kanye West destacan: aumento de labios, aumento y subida de pecho y liposucciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 7 Sep, 2018 a las 8:41 PDT

Para Kim Kardashian mantener su figura es primordial en su vida, puesto que es uno de los atributos que la ha llevado a convertirse en una de las celebridades más imitadas del mundo.

A pesar del gran cambio, esta fotografía nos demuestra que en algún momento fue solo una chica normal.

