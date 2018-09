El conmovedor mensaje que le envió a Kate del Castillo su papá

El aclamado primer actor mexicano, Eric del Castillo, le envió un enternecedor mensaje a su hija, la también actriz Kate del Castillo, a propósito de su proceso de recuperación luego de ser sometido a una intervención quirúrgica por un coagulo en la columna.

“Oye hijita ¿cómo me vez? Para que no te preocupes estoy muy bien, aquí me han tratado de maravilla” dijo don Eric en un video publicado por Al Rojo Vivo y que ha sido compartido varias veces en las redes sociales.

En el programa comentaron que el actor ha recibido una terapia del más alto nivel con la cual se espera que en tres meses tenga una recuperación del cien por ciento.

“Tú ya me viste caminar y todo, estoy muy bien hijita. Ya no puedo esperar por verte y tenerte en casa” dice al final del video, esperando que su hija asista a casa para las fiestas navideñas.

Kate se encuentra actualmente protagonizando la exitosa serie de Netflix ‘Ingobernable’ con la que ha conseguido muchos halagos gracias a su gran actuación. La serie está por estrenar su segunda temporada en la plataforma de servicio por streaming.

Eric del Castillo ha protagonizado en su larga carrera cientos de producciones entre películas para la gran pantalla y novelas que han dejado huella en los corazones latinoamericanos.

Te recomendamos en video