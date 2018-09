Así fue como la actual Miss Universo Puerto Rico afrontó la devastación de María

View this post on Instagram

Ten fe en las capacidades que se te han obsequiado y camina segura/o de que vencerás todos los obstáculos. 👑 // Trust your capacities and walk with the confidence that you will rise upon difficulties. ❤️ #MissPuertoRico #MissUniverse #ConfidentlyBeautiful #TeamPuertoRico @rickoficial @ilg_pur @usalonspa @makeubyraizamontes @missuniversepuertorico @joiaspr @ecliptica_atelier FELÍZ DÍA 💫💕