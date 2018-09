Natalia Téllez recordó a su mamá con una emotiva foto y demostró de dónde sacó su belleza

La conductora Natalia Téllez es una de las figuras del momento en la televisión mexicana. Su popularidad tuvo un rápido ascenso en los últimos años por su frescura y belleza además de que su talento frente a las cámaras.

Sin embargo, la vida no ha sido fácil para Natalia pues su mamá murió a causa de un cáncer cuando era pequeña. Por supuesto, la guapa conductora no pierde la sonrisa en su rostro y sobrelleva cada día con su cómica personalidad.

Hace unos días, Natalia compartió una bella foto de su mamá en su cuenta de Instagram y le dedicó un emotivo mensaje que conmovió a sus fans.

A post shared by Natalia Tellez (@natalia_tellez) on Sep 17, 2018 at 3:50pm PDT

View this post on Instagram

Inmediatamente la imagen se llenó de comentarios de apoyo y aliento por parte de sus amigos y seguidores, quienes le recordaron que no debe estar triste porque tiene un ángel que la cuida en todo momento y que, aunque no esté físicamente, está orgullosa de ella.

En la imagen la conductora deja que ver que su belleza es herencia de su mamá, además de que transmiten la misma nobleza y frescura.

Sus ex compañeros de Hoy no dudaron en apoyar su publicación y mientras que Galilea Montijo demostró su cariño con un "me gusta", Andrea Legarreta, escribió un tierno mensaje: “Que no te quepa la menor duda princesa. Eres increíble en todos sentidos. Si tus amigos lo estamos, imagínate tu má. ¡Te adoro bonita!”.

En una reciente transmisión del programa Netas Divinas, donde ahora participa, Téllez confesó que esta pérdida y otras situaciones familiares, han provocado en ella angustias y miedos como el de tener hijos: “Creo, considero y he trabajado mucho, supongo que es precisamente porque perdí a mi mamá muy joven y, literal, mi familia se disolvió. Una mamá es todo, es la raíz y creo que de ahí me quedó una idea de que es más fácil si tú vas por la tuya”.