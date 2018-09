¡Los amigos de Harry odian a Meghan! “Sus visiones políticas son muy liberales”

Meghan Markle se ha dedicado a los deberes reales desde que se casó con el Príncipe Harry en mayo. Pero mientras que la Duquesa de Sussex ha comenzado a funcionar en su vida pública, hay informes crecientes de que está luchando por crear un nuevo círculo social.

Según la controvertida escritora real Lady Colin Campbell, los puntos de vista políticos de Meghan están dividiéndose entre ella y los amigos de Harry.

"Su política es un problema. Es ultraliberal y las cosas de izquierda no les van bien a algunos de los amigos de Harry ", dijo Lady Colin a The Daily Beast.

"La presentó a todos en fiestas y bodas y cenas privadas, pero es muy contraria a muchas de las cosas en las que funciona su mundo, como los tiroteos y la caza".

Las opiniones de Meghan parecen frotarse contra Harry, con el príncipe omitiendo la tradicional sesión de fotos de 2017 del Boxing Day y la caza de Balmoral Castle el mes pasado, actividades en las que había participado desde que era un niño.

Una fuente en la aldea de Cotswolds, cerca de donde ella y Harry tienen su casa de campo, también le dijeron a The Daily Beast que Meghan solía ser vista sola y rara vez tenía visitas.

"Nunca parece haber nadie con ella, excepto un policía que lo sigue a una distancia discreta. Ella no parece infeliz, pero parece muy solitaria ", afirmó el local no identificado.

Las afirmaciones de Lady Colin se hacen eco de las hechas en la revista People de la semana pasada donde informan que el círculo social de Meghan se estaba reduciendo "Meghan ha perdido el contacto con algunos de sus amigos cercanos antes de la boda, lo que ha sido difícil", dijo una fuente a la publicación. "Le resulta difícil saber en quién confiar".

Meghan ha reducido su antiguo círculo de amigos a solo unos pocos, que incluyen a la amiga de la infancia Benita Litt, la estilista canadiense Jessica Mulroney y el maquillador Daniel Martin.

