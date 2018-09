Las Kardashian se pelean por ser la madrina de la bebé de Khloe

El reality show Keeping up with the Kardashians mostró la pelea entre hermanas por ser la madrina de True. La hija de Khloe y Tristan ya tiene madrina desde el mes de abril.

En el episodio que se transmitió el fin de semana en los Estados Unidos se muestra el conflicto familiar. La elección de Khloe desató la pelea.

La madre primeriza explicó que tenía planificado nombrar a Kourtney como la madrina de su bebé, sin embargo aseguró sentirse más identificada con Kim.

"Soy una persona muy previsora y me gusta tenerlo todo planificado. Siempre pensé que Kourtney sería la madrina de mi hija, pero últimamente me he estado sintiendo más identificada con Kimberly y em he apoyado mucho en ella a la hora de afrontar mi maternidad. Ha sido una elección muy dificil entre las dos, pero al final he escogido a Kim", expresó.

Por supuesto, la mayor de las Kardashian, tomó esto como una ofensa personal, aseverando que su hermana menosprecia su papel como madre de tres.

En sus palabras frente a cámara, Kourtney dijo que ella era sin duda la mejor opción para cuidar de True. Visiblemente molesta expuso sus sentimientos y Khloe trató de consolarla.

