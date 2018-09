Las desgarradoras declaraciones de la mamá de Demi Lovato

La madre de Demi Lovato ha hablando sobre la sobredosis de la cantante por primera vez.

Con el permiso de Lovato, Dianna De La Garza habló con Newsmax TV y relató el terrible momento de julio cuando supo de la sobredosis de su hija. Ella también reveló cuán serio era el incidente de vida o muerte, compartiendo que Lovato estaba en "estado crítico" durante dos días “por dos días no supe si mi hija viviría o no”.

"Todavía es una cosa realmente difícil de hablar. Literalmente empiezo a temblar un poco cuando empiezo a recordar lo que sucedió ese día ", comenzó. "En realidad estaba mirando mi teléfono y todos estos textos comenzaron a llegar".

De La Garza podía ver las primeras líneas de la avalancha de mensajes diciendo cosas como: "Acabo de enterarme de la noticia, lo siento mucho, rezo por tu familia, rezo por Demi. Estuve en choque. Pensé, ¿qué está pasando? … Mi corazón simplemente se cayó”.

Pronto, su teléfono sonó.

"Recibí una llamada telefónica del asistente de Demi en ese momento, Kelsey. … Respondí el teléfono y Kelsey estaba divagando como si obviamente hubiera pasado por algo terrible, y ella dijo: 'Necesito decirte lo que está pasando… vas a ver salir un informe'. La detuve y le dije: "Kelsey, solo dime qué está pasando." Las siguientes palabras que salieron de su boca fueron palabras… que son tan difíciles de escuchar como padre ", recordó De La Garza. "Ella dijo que Demi tuvo una sobredosis. Así que estaba en estado de shock, no sabía qué decir. Era algo que nunca esperé escuchar como padre de ninguno de mis hijos. … Dije: "¿Está bien?", Se detuvo un momento y dijo: "Está consciente, pero no está hablando." En ese momento supe que estábamos en problemas".

De La Garza y sus otras hijas corrieron al hospital al que Lovato había sido transportada.

"Corrimos a la sala de emergencias para estar a su lado, y simplemente no se veía bien, en absoluto", recordó. "Ella estaba en mal estado, pero le dije: 'Demi, estoy aquí. Te amo. "En ese momento, ella me respondió:" Yo también te amo. "Desde ese momento, nunca me permití pensar que las cosas no iban a estar bien".

Lovato estuvo en "estado crítico" durante un "par de días".

"Honestamente puedo decir hoy que está muy bien", agregó De La Garza. "Está contenta, está sana, está trabajando en su sobriedad y está recibiendo la ayuda que necesita. Eso en sí mismo me alienta sobre su futuro y el futuro de nuestra familia”.

