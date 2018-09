¡Sin piedad! Esta actriz puso en su lugar a una persona que la avergonzó por su look en los Emmys 2018

¡¡Brutal!! Chrissy Teigen cautivó la alfombra dorada de la noche del lunes para los Emmys, pero eso no impidió que Internet hiciera comentarios sobre su cuerpo.

Afortunadamente, ¡la reina de las redes sociales no tiene miedo de responder!

Cuando uno de los usuarios avergonzó a la madre al preguntarle si estaba embarazada otra vez, Chrissy se abalanzó sobre ella con una respuesta puntual “acabo de tener un bebé pero gracias por ser tan respetuoso”.

I just had a baby but thank you for being soooo respectful https://t.co/N9ZxZ35Zze

— christine teigen (@chrissyteigen) September 18, 2018