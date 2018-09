Khloe Kardashian está enamorada de la maternidad y esta foto de su bebé así lo confirma

La maternidad cambia la vida de las mujeres, incluso de las más famosas. Khloe Kardashian demuestra en sus redes sociales que ahora su existencia gira en torno a su bebé.

El Instagram de Khloe Kardashian parece haber sido tomado por la pequeña True. La orgullosa madre no para de mostrar su amor en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 11 Sep, 2018 a las 8:07 PDT

Hace apenas unos días, la empresaria publicó una foto de su nena que acompañó con el texto "Eres mi sol, mi único sol", expresó en la tierna imagen.

No cabe duda de que Khloe ha cambiado desde que se convirtió en madre. Su energia parece más enfocada en hacer feliz a su nena y compartir con ella cada momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 20 Ago, 2018 a las 9:05 PDT

A pesar del tormentoso momento en que True llegó a su vida, en medio de un escándalo de infidelidad de su padre, todo parece ser felicidad ahora.

La protagonista de Keeping up with the Kardashians no se cansa de mostrar los tiernos momentos de True y sus increíbles looks.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 13 Ago, 2018 a las 6:18 PDT

Hace unos días, True estuvo de vacaciones con sus padres en la playa y sus atuendos llenaron de comentarios las redes sociales.

Tal parece que la pequeñita ya comienza a acaparar seguidores al igual que su famosa familia.

Te recomendamos en video