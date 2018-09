¡Que viva el amor! Estas son las parejas que llegaron juntas a los Emmys

La noche del lunes 17 de septiembre se celebra la edición 2018 de los Premios Emmys y uno de sus momentos más destacados como todos los años, es la alfombra roja, donde no solo desfilan celebridades sino que muchos de ellos, lo hacen en pareja, para demostrarnos, que a pesar de todos los escándalos de Hollywood, siempre hay algunos que dan el ejemplo.

Justin Hartley and Chrishell Stause came to slay. #Emmys pic.twitter.com/rfzD0Sev6U — E! News (@enews) September 17, 2018

El primero de ellos en llegar fue Justin Hartley de 'This is us' con su hermosa esposa Chrishell Hartley. Él optó por un traje Giorgio Armani que complementó con accesorios de la firma Chopard, por su parte, su esposa, lució un vestido rojo muy ceñido al cuerpo.

Seguidamente llegaron los legendarios, Felicity Huffman y William H. Macy, una de las parejas más estables de Hollywood. William está nominado por su destacado trabajo en la serie 'Shameless' de la cadena Showtime. Su esposa ha estado nominada en el pasado por su rol de Lynette Scavo en 'Desperate Housewives'.

Jessica Biel and Justin Timberlake are bringing sexy back to the #Emmys https://t.co/wMu3W6vNHP pic.twitter.com/aXAgflkE35 — Variety (@Variety) September 17, 2018

Los favoritos de todos, Jessica Biel y Justin Timberlake también llegaron luciendo radiantes. Jessica está nominada a Mejor Actriz Protagónica en una Serie Limitada o Película por su trabajo en 'The Sinner'. Ella optó por un hermoso diseño de Ralph & Russo que era perfecto para su figura.