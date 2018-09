Así llegó Ricky Martín a la ceremonia de los premios Emmy 2018

View this post on Instagram

Quien pudiera ser Penélope! Pero esta Penélope, no la que teje! 😂❤❤❤ Outstanding Limited Series winners Edgar Ramirez, Penelope Cruz, and Ricky Martin pose in the press room during the 70th Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. @edgarramirez25 @ricky_martin @penelopecruzoficial #EdgarRamírez #rickymartin #penelopecruz #ACSVersace #americancrimestoryversace #AmericanCrimeStory #emmysawards #emmy #emmy2018 #laspesadasdericky @yami17ok @martuclau @lauraluna.ll @jade_uruguay @leticiaojeda