Esta famosa merenguera recibió la llave de Orlando para dar inicio al Mes de la Herencia Hispana

Cuando todo va bien hasta que te dan la historia entera 😂🙈🙈🙈🙈! Gracias a la ciudad de Orlando por designar el día 12 de Septiembre como el día de Olga Tañon de ahora en adelante 🙌🏼🙏🏼🙌🏼🙏🏼🙌🏼🙏🏼🙌🏼🙏🏼🙌🏼 Waooo que honor ! Dios bendiga a todos los latinoamericanos que nos encontramos en este país sacando adelante a nuestras familias!!! Sigamos adelante ! LATINOS TODOS , JUVENTUD TENEMOS QUE SALIR A VOTAR POR QUE SOMOS UNA FUERZA MUY GRANDE Y LO DEBEMOS DEMOSTRAR MÁS AÚN CON NUESTRO VOTO ! # # #olgatañon #instagram #instagood #orlandoflorida #mesdelaherenciahispana #latañon #votolatino #votohispano spano