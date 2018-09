Meghan Markle combina su amor por la cocina con proyecto benéfico

El primer proyecto de Meghan Markle ha sido revelado por el Palacio de Kensington y sin duda es un proyecto doblemente especial para ella, pues mezcla su pasión por la cocina con una noble labor social. Se trata de un libro de recetas titulado 'Together: Our Community Cookbook' donde se reúnen diferentes platos que han sido diseñados no solo para traer de vuelta las tradiciones a las cocinas inglesas sino además para ejecutar dichos platos que se servirán a las comunidades más necesitadas.

I used to call you Meghan (and I still do) but dear Duchess of Sussex your first project “Together” a cookbook bringing women of all cultures together. I could not be more excited about it and proud of you.

It’s beautiful – diversity, inclusivity, coming together in grief or joy pic.twitter.com/RkB2O35qmG

— Serena Williams (@serenawilliams) September 17, 2018