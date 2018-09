Marie Giselle Carrillo responde a las críticas sobre su cuerpo: "¡No soy anoréxica!"

La ex presentadora deportiva de televisión, Marie Giselle Carrillo causó polémica recientemente con la publicación de unas fotografías con poca ropa, en las que se le ve con muy poco peso.

A post shared by Mariegiselle (@mariegiselleca) on Jun 30, 2018 at 1:45pm PDT

La ecuatoriana, quien en la actualidad es la relacionista pública del equipo de fútbol español del Barcelona Sport Club, salió al paso de las numerosas críticas en su contra.

A post shared by Mariegiselle (@mariegiselleca) on Aug 10, 2018 at 6:40pm PDT

"A esta chica no la conozco pero como puedes decir que está bella si lo que me causa es preocupación necesita ayuda está demasiado flaca … necesita urgente ayuda psicológica esto se llama anorexia o bulimia y no es broma", fue uno de los tantos comentarios dejado al pie de una de sus fotografías.

Y es que, la rubia ha presumido tanto de su cara como de su cuerpo en las redes, revelando una anatomía totalmente libre de grasas.

"Cada persona tiene su fisionomía. Me suelen criticar y la verdad que no les doy importancia. Lo bueno es que mi familia me vea bien", aseguró Marie

A post shared by Mariegiselle (@mariegiselleca) on Sep 6, 2018 at 1:49pm PDT

El ciber bullying del cual es víctima la ex talento de televisión, no es nada nuevo y como en anteriores ocasiones, la ecuatoriana ha negado que sufra de un trastorno alimenticio.

"Me suelen decir que 'estás muy flaca' o que si 'eres anoréxica'… hay chicas que sufren realmente esa enfermedad y me molesta que me vinculen por el hecho de tener una vida sana y yo sé que no es así… Yo no soy anoréxica y gracias a Dios no sufro de esa enfermedad, pero mi vida no pasa por las redes sociales, cada quien puede tener su percepción, yo soy muy saludable, no tengo ninguna enfermedad", acotó.