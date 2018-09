¿La tercera es la vencida? Kris Jenner revela si se volvería a casar

Muchos ven a Kris Jenner como la verdadera razón del éxito de 'Keeping up with the Kardashians' y realmente tienen la razón. Kris ha sido la que ha tomado las decisiones más trascendentales para convertir a sus hijas en verdaderos iconos de la cultura popular, muy a pesar del fracaso que ha significado trabajar tanto para ellas, para que a final de cuentas, esté sola, tras dos matrimonios fallidos. En total lleva dos uniones con los padres de sus seis hijos, recientemente volvió a surgir la pregunata de si alguna vez ha pensado en volver a casarse.

La empresaria de 62 años de edad estuvo de invitada en un podcast del famoso abogado Laura Wasser titulado 'Divorce Sucks!', y fue allí donde finalmente habló al respecto, esto fue lo que dijo sobre si se casaría de nuevo:

"Sabes que nunca puedes ecir nunca … Pero a menudo digo que simplemente no es lo que tengo que hacer de nuevo en base a mi experiencia"

Haciendo un poco de historia, Kris estuvo casada con Robert Kardashian, el padre de Kourtney, Kim, Khloe y Rob, desde 1978 hasta 1991. El mismo año de su divorcio con Kardashian, se casaría con Bruce Jenner, de esa unión nacerían Kendall y Kylie Jenner, ambos permanecieron casados hasta 2015. En el presente, Kris ha sido vinculada con Corey Gamble.