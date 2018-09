¡Impactante! Así lucía Angelina Jolie a los 15 años cuando inició en el mundo del modelaje

Desde que era una niña la vida de la actriz Angelina Jolie estuvo rodeada de cámaras, ya que su padre es el aclamado actor Jon Voight y su madre la fallecida actriz Marcheline Bertrand.

Siendo tan solo una adolescente, con 15 años, su belleza comenzó a abrirle las puertas en el mundo del entretenimiento y empezó en el camino del modelaje.

Con sus hermosos ojos verdes, sus labios voluminosos y su cabello castaño, la famosa actriz de Hollywood se ganó las miradas de todos y comenzó a abrirse paso.

Logró cotizarse como modelo finesse y llegó a modelar en los Estados Unidos y en Europa, sobre todo en Los Ángeles, en Nueva York y en Londres.

Además, apareció en numerosos videos musicales, entre ellos "Rock & Roll Dreams Come Through" de Meat Loaf; "Alta Marea" de Antonello Venditti; "Stand by My Woman" de Lenny Kravitz, y "It's About Time" de Lemonheads.

A los 16 años, Jolie regresó al teatro y desempeñó su primer papel como una alemana en Dominatrix. Comenzó a aprender de su padre, anotó el método que él tenía al observar a la gente y lograr imitarlas a la perfección. Su relación con su padre durante este tiempo no fue tensa.

Luego en 1993 hizo su debut oficial como actriz en la película Cyborg 2 y la primera interpretación principal que hizo fue en la película Hackers de 1995.

Su reconocimiento mundial comenzó a desarrollarse después de que ganara un premio Óscar como mejor actriz de reparto en el 2000 gracias a su trabajo en la película Inocencia interrumpida.

