Hermana de la Princesa Diana tuvo un romance secreto con el Príncipe Carlos

Hablar de la Princesa Diana y de su familia, siempre trae consigo revelaciones inesperadas, tal es el caso del documental de Netflix, 'The Story of Diana' una producción de la Revista People, que está dividida en dos episodios de 83 minutos cada uno donde pueden descubrir todo lo que sucedió en la vida de una de las mujeres más influyentes de la historia, Diana Spencer, la eterna reina de corazones.

En el documental, se analiza la evolución social tanto de Diana como del Príncipe Carlos, de este último se revela que en sus años de soltería, fueron muchos los romances que sostuvo, al punto de vincularse con varias mujeres que fueron objeto del escurtinio público para finales de los sesenta y la década de los setenta precisamente, fue justo allí cuando el Príncipe Carlos se vinculo de manera muy discreta con Lady Sarah McCorquodale, la hermana mayor de la Princesa Diana.

El romance fue muy corto, la prensa no tuvo chance de intervenir ni hacer mucho registro más allá de algunas fotografías, sin embargo quedó el precedente, pues años después se anunciaría el romance con la hermana seis años más joven, Diana Spencer. El romance no tuvo mayor repercusión y una vez casados no hubo conflicto mayor.