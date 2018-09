Esta será la invitada especial de Ricky Martín durante su gira por Ecuador

La estrella latina de mayor reconocimiento en los Estados Unidos, Ricky Martín ha confirmado una presentación en Ecuador, como parte del festival 'Cuenca Vive Tu Música'.

Como si esta noticia no fuese lo suficientemente emocionante, también vale decir que el ex menudo, no llegará solo.

La dominicana Natti Natasha, ha sido recientemente seleccionada para ser la acompañante musical, en este reencuentro de Ricky con su público.

La noticia fue confirmada por la empresa organizadora Good Live Events.

El astro boricua se ha mantenido lejos de los escenarios ecuatorianos desde el año 2011, pues recordemos que su última presentación en el país fue en 2011, en Guayaquil.

Talento dominicano

Natti Natasha, además de ser una hermosa exponente del ritmo urbano, se encuentra en el Top 5 de los artistas de este género en la actualidad.

La dominicana de 31 años ha logrado superar el récord de las mil millones de reproducciones en las plataformas YouTube y Spotify gracias a temas musicales como 'Quién sabe' y 'Tonta o Criminal', interpretado con Ozuna.

Otro de sus más recientes hits es 'Sin pijama', el cual contó con la colaboración de la estadounidense Becky G, un contagioso ritmo que ya supera las más de 800 mil millones de visualizaciones en YouTube.

Así como 'No me acuerdo', que la canta con la mexicana Thalía. Y Justicia en la que unió su voz con la del colombiano SIlvestre Dangond.

Te recomendamos en video: