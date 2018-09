Esta popular cantante reveló que ha sufrido tres abortos en el último año

Se trata de la destacada participante de 'American Idol' y sensación de la música country, Carrie Underwood, que con mucha alería compartió la noticia de su segundo embarazado con su esposo Mike Fisher. Pero dentro de esta celebración, hizo una dura revelación que sorprendió a todos, pues entre 2017 y 2018, intentando quedar embarazada, tuvo al menos tres abortos que le acosionaron muchos traumas e inseguridades. Esto fue lo que reveló:

"Yo había decidido que 2017 iba a ser mi año, ya sabes, el año en que trabajaría en música nueva y tendría un bebé. Nos embarazamos a principios de 2017 y no funcionó . Y esa era la cosa, al principio era como, 'Está bien, Dios, sabemos que esto es así, simplemente no era tu momento'. Y eso está bien. Nos recuperaremos y encontraremos el camino para superarlo y volvimos a quedar embarazadas en la primavera, y de nuevo, no funcionó".

Pregnant Carrie Underwood Reveals She Suffered 3 Miscarriages in Last 2 Years: 'I Got Mad' https://t.co/yAkPw92hzb — People (@people) September 16, 2018

Carrie reveló en la desgarradora entrevista, que después de dos intentos, llegó un tercer intento que también sería fallido, en ese punto dudo mucho de su capacidad y empezó a desesperarse, esto fue lo que relató:

"Siempre tuve miedo de enojarme. Porque somos muy afortunados. Y mi hijo, Isaiah, es la cosa más dulce. Y él es lo mejor del mundo. Y pensaba: 'si no podemos tener otros hijos, está bien, porque es increíble'. Y tengo esta vida increíble. Como, ¿De verdad vas a quejarte? No puedo. Tengo un marido increíble, amigos increíbles, un trabajo increíble, un niño increíble. ¿Puedo estar enojada? No."

MORE: Carrie Underwood on getting beyond three miscarriages The "Cry Pretty" singer says, after a year of despair, her personal agony led to a remarkable moment after she "told God how I felt" https://t.co/xOjrRsukaM pic.twitter.com/0UDFYzVKBX — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) September 16, 2018

Cuando llegó el cuarto embarazo existía el miedo de una cuarta perdida y así fue como sucedió:

"Mike estaba ausente solo por la noche, y le envié un mensaje de texto, y yo estaba como, 'realmente no quiero estar sola, así que solo voy a acurrucarme con Isaiah.' Y no sé cómo no lo desperté, pero solo estaba llorando. Y yo estaba como, '¿Por qué en la Tierra sigo embarazada si no puedo tener un hijo? ¿que es esto? Dios, cierra la puerta o dejame tener un niño. Eso fue como un sábado, y el lunes fui al médico para confirmar un nuevo aborto. Y me dijeron que todo esta bien, mi segundo embarazo iba bien"