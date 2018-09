Chantal Andere aclara por qué su esposo Enrique Rivero la jaloneó durante "El Grito"

Durante la ceremonia del "Grito de Independencia", Chantal Andere y su esposo Enrique Rivero protagonizaron un incómodo momento en el que fueron captados en video "peleando" durante el evento, las actitudes de su esposo provocaron que en redes sociales lo tacharan de "jaloneador" y machista.

El escándalo fue tan grande que la actriz tuvo que aclarar por medio de sus redes sociales qué había sucedido en realidad esa noche.

“Este señor es mi esposo y no es un ‘jaloneador’ (amé la palabra) ja ja ja ja. No quieran inventar cosas negativas donde no lo hay. Es muy bromista sí, así que relajémonos y vamos a trabajar y a mandar amor a todos”