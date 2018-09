Así se veían Kim, Khloe, Kourtney y Rob cuando su mamá se casó con Bruce Jenner

El tiempo sin duda pasó volando desde que la entonces, Kris Kardashian, se casara con el legendario atleta Bruce Jenner. Fue en el año 1991, el mismo año en el que Kris se divorciara del padre de sus primeros cuatro hijos, Robert Kardashian. En esa época su relación con Bruce, que acaba de dejar atrás toda una vida de atleta, empezaba a florecer y decidieron casarse de una vez por todas, a tan solo meses de empezar a salir.

En la boda podemos ver como el cortejo estaba compuesto por los hijos de ambos. Kris con Khloé, Kim, Kourtney y el pequeño Rob, mientras que Bruce, con sus dos hijos con Linda Thompson, Brandon y Sam. Ambos usaban trajes muy de la época y por las fotografías existentes todo se ve muy tradicional.

Bruce (now Caitlyn) won the Olympics in 1976. It wasn’t until 1991 when he married Kris. Most of Bruce’s money and fame was longgg gone. pic.twitter.com/YGGFqqEybp

— Myleeza (@MyleezaKardash) January 12, 2018