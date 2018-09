El apoyo incondicional de Felipe a la Reina Sofia, el gran dolor de cabeza de Letizia

Ya han pasado 14 años desde que el Rey Felipe se casara con su Reina consorte, Letizia Ortiz, desde entonces le han dado la bienvenida a dos hermosas hijas y además se convirtieron en los nuevos reyes de España, dejando a un lado la era de la Reina Sofía con el Rey Juan Carlos, dos monarcas inolvidables para esa población europea. Desde el momento de su matrimonio, Felipe le dejó claro algo a Letizia, y era que el apoyo a su madre, la eterna Reina Sofía, era algo que nunca iba a cambiar.

Lo cierto es que con el paso del tiempo, todo se fue volviendo más tenso, pues Sofía quiso imponerle a Letizia ciertas costumbres y tradiciones sobre todo con sus hijas, las herederas del trono, cosa que Letizia no permitió desde el primer momento, para muestra, el famoso 'manotón' que tanto centimetraje arrojó en la prensa.

Princess Leonor and her sister, Infanta Sofia, started back at school on Tuesday and arrived at the Santa Maria de los Rosales school in Madrid with their parents, King Felipe and Queen Letizia of Spain pic.twitter.com/KGnO6L1V7L

— Royal Ladies (@vaninaswchindt) September 11, 2018