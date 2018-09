Estos son los grandes favoritos para la noche de los Emmys 2018

Un equipo de expertos en series de televisión dieron sus pronósticos de los Emmys 2018 a la revista Vanity Fair, enfocándose en la lucha para Mejor serie dramática y Mejor serie de comedia.

¿Está tu favorita entre las nominadas? Mira las que pueden obtener la estatuilla más importante para la televisión y no te pierdas la ceremonia el próximo lunes 17 de septiembre:

SERIES DE DRAMA

The Handmaid´s Tale

Game of Thrones

This is Us

The Crown

The Americans

Stranger Things

Westworld

Desde el principio, esta categoría parecía una carrera apretada entre las esclavas oprimidas y la realeza de los dragos de Poniente. Y desde que se entregaron los Emmys de Creative Arts, el resultado más probable se ha vuelto un poco más claro. Sí, Game of Thrones ganó un montón de premios técnicos, como a menudo lo hace. Pero el mejor drama del año pasado, The Handmaid's Tale, se fue a casa con tres premios, tantos como en 2017, incluido un revés significativo en la categoría de Actriz Destacada en Drama, donde ganó sirvienta Samira Wiley

El año pasado, el vencedor ganador, Thrones, se quedó fuera de los premios Emmy, lo que le dio a Handmaid's la oportunidad de entrar en el podio de ganadores ¿Puede el drama de Hulu repetir esta hazaña este año? Podríamos decir que es muy probable. Aun así, en igualdad de condiciones, parece que la Academia de Televisión otorgará The Handmaid's Tale una vez más, que se transmitió mucho más recientemente que Game of Thrones y también tiene el beneficio de enviar un desafiante mensaje anti-Trump a Washington, D.C.

SERIES DE COMEDIA

Atlanta

Barry

Black-ish

Curb your enthusiasm

Glow

The Marvelous Mrs. Maisel

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Con los pesos pesados del Emmy, Veep y Modern Family fuera de la competencia, la comedia Emmy se ha visto sumida en una confusión sin precedentes, ya que varias damas de honor premiadas y perennes tienen la oportunidad de obtener la gran victoria. Atlanta ya es una de las favoritas de la industria, como lo es The Marvelous Mrs. Maisel; ambos, en diferentes años, atraparon Globos de Oro antes de que los Emmy tuvieran la oportunidad de siquiera notarlos. Pero una comedia de la industria puede ganar esta categoría, no la veterana Curb Your Enthusiasm, sino el recién llegado de HBO, Barry, que mostró los notables talentos dramáticos de Bill Hader y giró en sátira sobre los actores que intentaban triunfar en Hollywood.