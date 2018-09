Los mejores memes del vestido rojo de Angélica Rivera para "El grito de Independencia"

Angélica Rivera, primera dama y ex actriz de telenovelas, eligió un vestido rojo del diseñador Alejandro Carlín para acompañar a su esposo durante su última celebración de la ceremonia oficial de Independencia, que se llevó a cabo la noche del pasado 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Aunque la prenda fue apropiada para la ocasión, no logró salvarse de la ola de memes que crearon los internautas demostrando que el ingenio de los mexicanos no tiene límites.

Mientras algunos pensaron que el diseño era digno de la realeza.

Si se parece al vestido de Angélica Rivera de Peña Nietohttps://t.co/tQNvzFVovy — Adriana (@dsdlaclasemedia) September 16, 2018

Otros encontraron un parecido más familiar.

E incluso se cuestionaron cuáles habían sido las referencias del diseñador.

Podemos ver a Angélica Rivera en un hermoso vestido. pic.twitter.com/UGSeQPwJWr — Vampipe ⍨ (@vampipe) September 16, 2018

No podían faltar las predicciones de Los Simpson.

Los Simpsons predicen a Angélica Rivera y su vestido Chanel multiusos. pic.twitter.com/2nWTTiBc62 — Rocky Racoon (@eballezza) September 16, 2018

Pero todo con mucho humor.

Angélica Rivera antes de Cirugías y en sus inicios para ganar Mucho Dinero y poder Comprarse su Casita Blanca de 100 Millones de Pesos. No estaba Divina ? pic.twitter.com/CqYsQRoQUX — Luis Miguel Gutiérrez S. (@LuisLmg2956) 16 de septiembre de 2018

