La foto de Stormi, Chicago y True que está rompiendo el Internet ¡Son la nueva generación Kardashian!

¡Por finÇ! Tras varios meses, finalmente Kim Kardashian ha compartido una foto de Stormi, Chicago y True y el Internet no para de inundar la publicación de corazones y halagos.

Sin duda, las hijas de Kylie Jenner, Khloé y Kim Kardashian son de lo más adorables, ¡el vivo retrato de sus madres!

Subtitulando la imagen "💕 The Triplets 💕" (las trillizas), Kim capturó a la bebé de Khloé de 5 meses de edad (True), sentada en un asiento junto a la hija de Kylie, de 7 meses (Stormi) y por supuesto su propia hija de 8 meses (Chicago) sosteniendo un My Little Pony de peluche.

El nacimiento de las niñas causó gran revuelo por lo que verlas juntas, hizo que los seguidores del clan Kardashian-Jenner enloqueciera.

Ésta es la primera foto que se ha compartido en las redes sociales de las tres primas juntas y sin duda, son una nueva generación Kardashian cargada de belleza y estilo.

"Es una lástima lo rápido que crecen, porque Chi tiene apenas dos semanas más, pero se nota que está un poco más crecida", dijo kim a la revista People. "Y luego, Stormi que es menor ya está haciendo las mismas cosas que Chi estaba haciendo. Es una locura verlas crecer juntas".

Hace unos meses, Kylie Jenner afirmó que la maternidad no le ha impedido seguir con su vida de 21 años pero que sí ha cambiado su perspectiva en muchos sentidos. "Pienso más en el futuro. Solía vivir cada día como venía, y ahora miro el futuro más ", explicó y agregó que desde que dio la bienvenida a su hija en febrero, tiene más aceptación y amor hacia sí misma.

"Solía odiar mis orejas. Siempre sentí que sobresalían demasiado, y ahora Stormi tiene las mismas orejas que yo por eso ahora amo las mías", explicó. "Es solo tener una perspectiva diferente de la vida para poder contagiarle eso".

Por su parte, la pequeña de Khloé Kardashian ha demostrado ser su motor para seguir adelante día a día, especialmente tras la polémica sobre las infidelidades de su pareja Tristan Thompson.

