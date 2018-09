Biógrafo de Luis Miguel confirma la muerte de Marcela Basteri. ¿Se terminó la incógnita?

A pesar de que siempre ha estado latente, fue gracias a la serie biográfica de Luis Miguel que la incógnita de la desaparición Marcela Basteri revivió como una consternación colectiva en los seguidores del cantante. Lo único que se tenía certero era que la modelo de origen italiano habría desaparecido en 1986 pero los motivos o los involucrados permanecieron como un misterio. Ahora, el biógrafo de Luis Miguel parece haber revelado el paradero de Marcela.

Se trata de Javier León Herrera, quien durante una participación en el Programa Hoy confirmó que efectivamente, la madre del intérprete habría fallecido hace varios años como se especulaba.

“¿Dónde está Marcela Basteri?, con Dios”, mencionó.

Así mismo, León dio algunos detalles de lo que sabe sobre su muerte y pidió respeto hacia ella y la familia del cantante.

“Yo estoy abrumado y no quiero ni pensar cómo han de estar los hijos ante tantas cosas que se publican, ante tanto chisme, y eso duele, yo he pedido y quiero reiterar aquí el mejor favor que se le puede hacer a la memoria de Marcela es dejarla descansar en paz, porque no va a aparecer desafortunadamente. Hay unos seres ahí, principalmente Luis Miguel y su hermano Alejandro, porque Sergio era más pequeño, pero también obviamente tiene su corazón y yo creo que todo esto de la señora de argentina, convocar una marcha para el hospital donde está la señora que no es Marcela Basteri"

"A mí francamente me tiene abrumando, impresionado y me puedo intentar empatizar con el dolor de esos seres humanos”, expresó.

El autor de Luis Miguel: la historia, y asesor de su serie para Netflix ha dedicado más de dos décadas de trabajo a viajar por el mundo para investigar las raíces familiares del cantante y cómo éstas moldearon su presente. Fue gracias a él que descubrimos la complicada relación del solista con su abusivo padre, Luisito Rey y la pesada cruz que carga sobre la desaparición de su madre. Tras el fin de la serie, los guionistas y productores fueron cuestionados por el público sobre si sabían lo que había ocurrido con Marcela pero se negaron a revelar detalles.

Sin embargo, Javier León se atrevió a sacar el tema a flote pero cuando Galilea Montijo le pregunta si en el libro se cuenta cómo murió, el escritor dijo que no y se negó a revelar si sabremos más de Marcela en caso de haber una segunda temporada de la serie.

“No entro en detalles porque en la historia de Luis Miguel hay algunos episodios que hay que establecer una barrera entre lo que se puede y no se puede contar por respeto”.

A finales de los 80, nadie dimensionaba el caso de Marcela como algo gravísimo. Los medios y el escrutinio público lo trataban como "la madre de Luis Miguel que se fue con otro hombre", sin mencionar que había quienes aseguraban que había muerto en una balacera, luego de asistir a una fiesta en Ciudad Juárez. Decían que estaba borracha y drogada y hasta que la mafia se la había llevado por su nexo con "El Negro" Durazo.

El final de la serie puso sobre la mesa una de las teorías que todos sabíamos pero no queríamos creer: después de vivir años de abuso físico, psicológico y económico, infidelidades y chantajes, Marcela terminó siendo asesinada por su propio esposo.

A pesar de todo, las primas argentinas del intérprete, Flavia e Ivana, siguen afirmando estar desesperadas por encontrar a su tía Marcela. Las mujeres acapararon los titulares luego de que iniciaran un proceso legal para realizar pruebas de ADN y comprobar la identidad de una indigente en Argentina con rasgos similares a los de la italiana. A partir de esto, se inició una campaña en redes sociales bajo el hashtag #MarcelaVive, por parte de seguidores que no creen que la madre del intérprete esté muerta como afirman.

Aquí puedes ver la entrevista completa: